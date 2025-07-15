В Ассоциации родкомитетов отреагировали на идею сократить срок обучения в российских школах

Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с Рамблером высказалась в поддержку инициативы председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко о сокращении сроков обучения в российских школах и вузах.

Ранее Рыбальченко в интервью ТАСС заявил, что возврат к системе 8-ми и 10-летнего обучения в школе, а также сокращение срока учебы в вузе помогло бы снизить в России средний возраст рождения первого ребенка. По его словам, повышение возраста вступления в брак и рождения детей связано с увеличением периода социального взросления. В настоящее время специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года в бакалавриате и 2 года в магистратуре. Таким образом, он в общей сложности учится 17 лет. Еще примерно три года составляет у молодого специалиста адаптационный период. Поэтому только к 27 годам молодежь задумывается о детях. Рыбальченко подчеркнул, что можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет - 10 лет в школе и 5 лет специалитета. В результате молодой человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше.

Я могу констатировать, что проблема, связанная с увеличением возраста вступления в брак и рождения детей, действительно существует. И обучение сейчас действительно занимает у молодых людей достаточно много времени. Да, они вступают в определенные отношения, но вместе с тем из-за учебы они зачастую не заключают браки. И если рассматривать данную ситуацию с точки зрения демографии, то, конечно, это плохо. Кроме того, нужно отметить, что у обучающихся в институтах на дневном отделении студентов часто нет возможностей для стабильного заработка, хотя они и пытаются подрабатывать. То есть это не та ситуация, при которой можно без колебаний вступать в брак и рожать детей. В связи с этим можно говорить о том, что длительное обучение препятствует заключению браков между людьми в том возрасте, когда они должны заводить детей. Я согласна с необходимостью сокращения сроков обучения. Полагаю, сейчас они слишком сильно растянуты. Если это будет сделано, то количество браков между молодыми людьми увеличится. Соответственно, увеличится и число новорожденных. Ольга Леткова Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России

Леткова отметила, что для сокращения сроков обучения в школах и в вузах в России необходимо провести соответствующую реформу.

«На сегодняшний день школьные программы перегружены ненужной информацией. Они не продуманы, часто они не соответствуют физиологическому и психологическому развитию учеников. Отсюда и не лучшее качество обучения. Наша задача – улучшить это качество и при этом по возможности сократить сроки учебы. Думаю, это посильная задача. К примеру, вузы можно перевести на специалитет, сократив тем самым сроки обучения. Полагаю, это не повлияет на качество образования. И со школами эти вопросы тоже можно решить. Необходимо провести исследования, провести умную оптимизацию школьного образования. Тогда и само образование станет лучше, и все цели, связанные с вопросами демографии, будут достигнуты», - сказала общественница.

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