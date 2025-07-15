Как в России выживают без мобильного интернета

Это лето запомнится не только жарой, но и отсутствием связи — сразу в нескольких регионах России массово глушат мобильный интернет. Его выключают уже не на пару часов, а по нескольку недель подряд, чего не ожидали ни чиновники, ни простые жители. Что происходит без сети в современном большом городе, который давно привык полностью полагаться на мобильный интернет — рассказывает «Газета.Ru» на примере двух областных столиц.

«Интернета нет, транспорта тоже нет»

Посмотреть расписание автобусов, вызвать такси, расплатиться на кассе — привычные вещи внезапно стали проблемой для жителей некоторых районов Нижнего Новгорода. Перебои с мобильным интернетом здесь начались в конце июня.

«Я неделю назад заблудилась, опоздала, попала в грозу, впала в панику! А всего лишь перепутала остановку. И такси не вызвать, связи не было вообще, и никто не мог мне помочь, потому что сами все запутались.... Интернета нет, транспорта тоже нет, везде спрашивают наличку — так банкоматы тоже не работают... А билет [в транспорте] наличкой дороже на пять рублей, экономят так... Ни погоды прогноз узнать, ни такси вызвать, ни еду заказать, каменный век не за горами видимо», — делятся друг с другом нижегородцы в комментариях городских пабликов.

В магазинах и аптеках, где нет своего проводного интернета, перестали пробиваться товары, подлежащие обязательной маркировке через систему «Честный знак» (а это, к примеру, молочная продукция, лекарства, вода, обувь, одежда, слабоалкогольные напитки). «Честный знак» защищает покупателя от контрафакта, у продукции должен быть специальный QR-код, который нельзя подделать — беда в том, что он проверяется через интернет.

«Нет интернета = нет проверки кодов = нет продаж», — кратко объяснили ситуацию в Нижнем 10 июля в СРО «Ассоциация независимых аптек».

Многие жители города обвиняют в сложившихся неудобствах не только тех, кто глушит сеть в целях безопасности, но и магазины, «пожадничавшие» на проводной интернет. Однако провайдеры не хотят упускать выгоду — по словам местных, цены на проводной интернет стали «пипец какие», и не каждый малый предприниматель готов к неожиданным расходам.

Без интернета также невозможно забрать заказ с маркетплейса, сложно оформить доставку курьером. Как рассказывают нижегородцы, многие магазины полагались на службу «Яндекс.Курьер», которая «отвалилась», как и такси от этой же компании.

«Не весь малый бизнес может позволить себе на зарплату [держать своего] курьера. Курьеры, которые работают в «Яндексе», тоже в [шоке], люди по сути остались без работы в своем районе», — отмечают жители.

На дверях некоторых пунктов выдачи маркетплейсов в Нижнем тем временем появились предупреждения, что без сети невозможно обработать заказы, поэтому пункты временно закрыты.

«Отдайте заказы, твари! И закрывайтесь после этого насовсем», — в ответ написали благодарные клиенты на двери как минимум одной такой точки.

Вдобавок ко всем сложностям, одновременно с мобильным интернетом в Нижнем перестала нормально работать и обычная сотовая связь.

«То нет гудков, то не зарегистрирован в сети, то прерывается во время разговора и тому подобное. Не всегда получается кому-либо позвонить или, если дозвонюсь, закончить разговор, не отключаясь, — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Юлия. — Действительно сталкиваешься со многими трудностями: проблемы с оплатой в некоторых магазинах, не открываются приложения для применения скидок, нет возможности на улицах посмотреть карту города и найти нужный транспорт (так как в связи с транспортной реформой в городе куда-либо теперь доехать [без карты] невозможно). У некоторых людей появился страх, что могут возникнуть проблемы со снятием денежных средств (в основном у людей пожилого возраста) и они сразу постарались снять все с банковской карты (ежемесячная пенсия, либо зарплата)».

На фоне происходящего власти предложили решение — бесплатные уличные точки с Wi-Fi. В первую очередь, на «умных остановках» автобусов, которые постепенно открывают в городе уже семь лет . Сейчас таких в Нижнем больше 300, к 8 июля бесплатный Wi-Fi появился на каждой, как заявила пресс-служба «Ростелекома».

Сами новгородцы отзываются об остановках скептически, с их слов, на некоторых поймать интернет невозможно или он работает слишком медленно.

«Лично мне не удалось воспользоваться (телефон нашел [сеть], подключился, в интернет зашли, но страница очень долго грузилась)», — рассказала «Газете.Ru» Юлия.

Областное Минцифры выложило в начале июля карту со всеми точками бесплатного Wi-Fi как в Нижнем, так и в целом по региону (связь на них обеспечивают два оператора: «Ростелеком» и «Дом.ру»). В столице области официально насчитали 2 тыс. таких точек, но и тут не все гладко.

«Многих точек просто не существует. [Например, по адресу] ул. Федосеенко, 100А, это минимаркет с овощами, торговец овощами делиться интернетом не хочет! Скажите ему, что обязан, его нарисовали на карте, ничо не знаю!» — жалуется местный житель.

В комментариях некоторые нижегородцы предлагают оригинальные решения. Например, самоорганизоваться, и жителям первых этажей во всех домах «оставить пароль и логин [от домашнего интернета] на окнах». В ответ другие горожане пишут, что в таком случае «под окнами будет тусить толпа малолеток».

Впрочем, некоторые видят в происходящем и плюсы. По мнению оптимистов, отсутствие такси и необходимость снимать наличные для покупок помогает экономить деньги. Часть «ретроградных» жителей также подчеркивает, что люди стали слишком зависимы от интернета и соцсетей, и нынешняя ситуация поможет это исправить.

«Лично я заметила и плюс в отсутствии мобильного интернета: на улицах города пропали электросамокаты, которые создавали проблемы и неудобства для пешеходов и водителей», — поделилась с «Газетой.Ru» Юлия.

Когда перебои со связью закончатся, не знают и сами чиновники. Губернатор региона Глеб Никитин 4 июля признался, что сам сталкивается с ними, и это «непросто и сильно осложняет работу», но иначе никак.

«У нас в области много промышленных предприятий, стратегических объектов, которые «интересны» врагу. А рядом — жилые дома. Поэтому территории, где слабый сигнал большие и затрагивают много жилых микрорайонов. Сколько это будет продолжаться? Пока сохраняется угроза», — обнадежил чиновник недовольных, массово жаловавшихся ему в комментариях.

«Люди двух слов не могут по телефону связать»

С начала лета без нормального мобильного интернета остался и город почти за тысячу километров от Нижнего — Воронеж. Точную причину областное правительство не назвало, подчеркнув в июне, что отключения не всегда связаны с угрозой дронов. Когда отключить интернет, решают силовики, «исходя из оперативной обстановки», объясняла пресс-служба региональной администрации.

«У меня там родственники, но никто из родных или знакомых нас не предупредил, что интернета вообще нет. Его отрезают при любой опасной ситуации — каждый день. Там много военных объектов, военное училище большое. Мы приехали в гости на неделю из Москвы и [очень удивились], — рассказала «Газете.Ru» Ольга (имя изменено). — Всю оставшуюся неделю, когда мы гуляли по Воронежу, в каждом втором диалоге мы слышали: «Алло, у меня нет интернета по всему городу, поэтому я тебе звоню». Люди настолько привыкли разговаривать в мессенджерах, что звонок им дается очень тяжело. Первым делом им приходится объяснять, почему они звонят, далее я видела, как люди просто двух слов не могут по телефону связать».

Хуже всего, по наблюдениям собеседницы «Газеты.Ru», ситуация с такси. Не только клиенты полагались на интернет, чтобы заказать через привычные приложения машину, но и сами таксисты — на онлайн-карты для построение маршрута. Теперь в городе ориентируются только опытные водители, которые и так знают дороги. При этом, как и в случае Нижнего Новгорода, в возникших сложностях жители винят не только далекие власти, но и тех, кто поближе — например, тех же таксистов, поднявших цены.

«А вам лишь бы лишнюю копейку не давать таксисту, который [умотался] в край искать этот Wi-Fi, довезти вас и ехать опять искать Wi-Fi, жлобы воронежские», — возражают водители.

«Учи город так, чтобы ориентироваться в нем вслепую без навигаторов. А так знаний и умений ноль, но деньги ему подавай», — отвечают на это оппоненты в соцсетях.

Службы доставки отказываются от заказов, такси не приезжает, терминалы в общественном транспорте работают с перебоями — это новая реальность воронежцев. Не обошли регион стороной и проблемы с оплатой в магазинах. Где-то в принципе перестали работать кассовые терминалы, где-то с трудом удается расплатиться по QR-коду с телефона.

«Во многих магазинах (а я заезжал в несколько) возле касс висят (от руки написанные) объявления : «В связи с отсутствием интернета не работают терминалы оплаты. Оплата только наличными». Вчера я не смог утром заправить авто по этой причине (но там и наличку не принимали даже, все на интернете подвязано)», — делится впечатлениями житель.

Воронежу в этом случае повезло меньше чем Нижнему — в начале июля Минцифры области прямо указало, что в регионе «минимальное количество хот-спотов» (то есть мест, где можно получить доступ к беспроводному интернету). В области было достаточно высокое покрытие сотовой связью, поэтому никто не считал нужным организовать больше таких точек.

Пока Минцифры только начало работать над тем, чтобы как-то минимизировать отключения. Тем временем областные СМИ публикуют инструкции, например «Как воронежцы могут вернуть мобильный интернет», а жители передают из рук в руки списки с паролями от общественных Wi-Fi сетей и в шутку предлагают соседям лезть на крыши, ведь «на каждой крыше ловит отлично».

Как обычно, в таких случаях не обошлось и без теории заговора. Так в Воронеже есть те, кто считает, что отключения в регионе — «пилотный проект», на котором «обкатывают», как для неких тайных целей отключить интернет всей России.

Цель тоже уже «узнали» нижегородцы — они в соцсетях пугают друг друга тем, что россиян якобы «отключают от интернета», чтобы заменить новым мессенджером, который «как вирус будет скачивать все наши данные и контролировать каждый наш шаг».

При этом, несмотря на необычность происходящего, сами люди успели привыкнуть жить без связи. Ведь обычный человек все равно не может на них повлиять, а на изменения в ближайшем будущем никто не надеется.