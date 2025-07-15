Третьяковская галерея откроет выставку Ильи Репина в Пекине

Уже 22 июля в Пекине в Национальном музее КНР открывается большая ретроспектива Ильи Репина в рамках Годов культуры России и Китая. В экспозиции представлено 45 живописных работ и 44 рисунка мастера из собрания Третьяковки, а также 3 картины из Русского музея. Над проектом работали заместитель директора по научной работе Третьяковской галереи Татьяна Юденкова и кураторы китайского музея.

Репин уже при жизни был известен не только в России, но и в мире. Почти сто лет назад его 80-летие было отмечено огромной выставкой в Русском музее, а также экспозициями в Праге и Ницце. А позже, в 1928-1930 годах, его выставки прошли в Хельсинки, Гетеборге, Копенгагене, Берлине, Амстердаме, Белграде.

Почти век спустя Репин оказался вновь актуальным живым классиком, чье наследие способно ответить и на вызовы сегодняшнего дня. Это продемонстрировали большая выставка Репина в Новой Третьяковке в 2019 году и сразу несколько международных проектов. В 2021 году большие выставки Репина, приуроченные к его 175-летию, были организованы в Пти-Пале во Франции и в музее Атенеум в Финляндии. Парижская выставка называлась "Живописать русскую душу" и предлагала посмотреть на полотна Репина как на ключ к таинственной русской душе. Она делала акцент на работах Ильи Ефимовича, написанных во Франции, где он три года работал как пенсионер Академии художеств. Свое самое романтическое полотно "Садко", за которое он получил звание академика, Илья Репин закончил в Париже. Большая ретроспектива в финском музее Атенеум, названная кратко и просто "Репин", позволяла вглядеться в личность художника, оценить ее масштаб и понять повороты судьбы. В Финляндии он жил последние годы в Куоккале под Териоки и похоронен в саду своих "Пенат".

Выставка в Пекине продолжает этот большой "тур" Репина по крупнейшим музеям мира. Как ни удивительно, и в Китае тоже можно говорить не об открытии Репина, а о возвращении к его наследию, опыту, поиску в новых условиях. Репин не бывал в Китае, но русскую реалистическую школу в этой стране хорошо знают и ценят. Поворот, который предложила Татьяна Юденкова, очевиден в названии выставки "Репин. Энциклопедия русской жизни". Фраза, написанная когда-то Белинским о пушкинском романе в стихах "Евгений Онегин", по отношению к творчеству Репина не выглядит преувеличением. Он тоже "наше все". И действительно, его "Бурлаки на Волге", "Крестный ход в Курской губернии", "Не ждали" стали шедеврами, без которых невозможно понять не только наш XIX век, но и прошлое столетие. И именно это становится важнейшим сюжетом новой ретроспективы Репина в Китае.

Экспозиция выстроена по хронологическому принципу и охватывает все этапы творчества Репина. Одна линия выставки связана с образом народа. Картины "Крестный ход в Курской губернии" (1881-1883), "Бурлаки, идущие вброд" (1872), "Вечорницi" (1881) - среди жемчужин выставки. Все они из Государственной Третьяковской галереи. Рядом можно будет увидеть подготовительные материалы с набросками к картине "Крестный ход в Курской губернии", которые позволят понять, как менялся замысел художника.

Другие разделы посвящены проблеме личности, выбора, который делают люди. И здесь, конечно, одной из центральных картин становится полотно "Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре…" (1879). За окном ее "светлицы", которая стала темницей, - раскачивается труп повешенного стрельца, ее сторонников пытают. Но в фигуре Софьи, ее лице (Репин писал его с матери Валентина Серова) - та же упертая воля, сила характера, что и в брате Петре. Здесь же зрители увидят картины "Не ждали" (1884-1888), ""Самосожжение" Гоголя" (1909), "Дуэль" (1897). Все они тоже из собрания Третьяковки.

Репин действительно всеохватен, неисчерпаем, как энциклопедия. Но его не упрекнешь в бесстрастности. "Правду говорить легко и приятно" - это не про Репина. Правда его картин трудна, неудобна, порой страшна, и требует от зрителей нравственного мужества. Неудивительно, что ему так интересна была фигура графа Льва Толстого, который сам землю пахал и снег поутру во дворе мог чистить. А мог защищать людей, которые не шли против совести. Дружбе Репина и Толстого, их интересу к творчеству друг друга, их желанию ответить на "проклятые вопросы", что есть человек, искусство, истина, на выставке в Пекине посвящена отдельная часть. Зрители увидят портреты Льва Толстого кисти Репина, архивные фотографии и документы.

И конечно, портреты современников, которые оставил нам Репин, потребовали отдельного пространства. В Пекине увидят портреты Ивана Тургенева, Владимира Стасова, Афанасия Фета, Ивана Крамского, Пелагеи Стрепетовой и других выдающихся деятелей эпохи, составляющих цвет русского общества второй половины XIX века.