Помогавший спецслужбам и Вооруженным силам (ВС) России с территории Украины американец Дэниел Мартиндейл обратился к президенту Владимиру Путину после того, как в Донецкой народной республике ему вручили российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС.

Гражданин США находился на украинской территории еще до начала спецоперации — с 11 февраля 2022 года. Мартиндейл установил связь с российскими силовыми структурами, после чего в течение двух лет передавал данные об украинских военных объектах, что помогало российским войскам успешно наносить удары по живой силе, технике и инфраструктуре Вооруженных сил Украины. Мужчину эвакуировали с территории Украины в октябре 2024 года.

Помогавший ВС РФ американец Мартиндейл рассказал, как его переправили в Россию

Мартиндейл поблагодарил российского лидера и добавил, что для него получение российского гражданства — огромная честь.