Американцу Дэниелу Мартиндейлу предоставили российское гражданство

Американцу Дэниелу Мартиндейлу, который два года помогал России, пребывая в тылу Украины, предоставили российское гражданство.

Паспорт ему вручил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Я имею честь сегодня лично вручить паспорт гражданина Российской Федерации Дэниелу Мартиндейлу, который своими преданностью и поступками уже давно доказал, что он один из нас. Для нас это знак уважения и знак благодарности за то, что сделал Дэниел», — заявил глава региона на торжественной церемонии.

Пушилин подчеркнул, что паспорт вручается Мартиндейлу по указу президента России Владимира Путина «как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения».

В ходе церемонии Мартиндейл зачитал присягу гражданина России.

В марте Мартиндейл признался, что рад больше не иметь ничего общего с США.