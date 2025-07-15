Отец года: россияне назвали главное качество хорошего папы. Исследование Rambler&Co

Мужчины в воспитании больше полагаются на интуицию, чем на набор правил и договорённостей.

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В России выступили с инициативой создания специальных курсов для молодых отцов, где будут разбирать распространённые ошибки в воспитательном процессе. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, какие ценности, по их мнению, должны быть у современных отцов.

По мнению большинства участников опроса, вовлечённость мужчин в воспитание выросла – так считают 18% респондентов. Ещё 49% уверены, что всё зависит от конкретной семьи. При этом 14% отмечают, что мужчины по-прежнему далеки от реальных забот, а 11% считают, что отцы чаще находятся «на подхвате». 8% затруднились с оценкой, признав, что не имеют собственного родительского опыта.

Среди участников опроса 56% составили мужчины (отцы), 44% – женщины (матери). Одинаковый взгляд у обеих групп – на главный фактор, влияющий на распределение родительских обязанностей: 56% матерей и 54% отцов считают, что всё зависит от ситуации – финансов, здоровья, графика. Остальные ответы показывают интересную асимметрию. Например, 21% матерей считают, что основной уход должен быть за мамой, и только 1% отцов заявили, что это роль папы. При этом мужчины чаще, чем женщины, считают, что при делении обязанностей мама должна оставаться в декрете (19% против 15%).

Идея специальных курсов для отцов воспринимается позитивно, но с оговорками. Только 6% мужчин считают, что такие курсы «давно нужны», среди женщин таких – 12%. Зато 28% матерей и 39% отцов уверены, что «всё приходит с опытом», а почти каждый третий отец (30%) сомневается, что на такие курсы будет спрос.

Главным препятствием для более активного участия мужчин в воспитании детей обе группы называют рабочую нагрузку – 32% отцов и 18% матерей отметили этот фактор. Интересно, что 59% матерей уверены: ничто не мешает – главное, чтобы было желание. Среди отцов такой оптимизм разделяют чуть реже – 55%. Матери также чаще указывают на влияние социальных установок и отсутствие доверия в делегировании забот (7%), в то время как только 3% отцов считают, что жёны «не пускают» к детям.

На вопрос о том, что делает мужчину хорошим отцом, обе группы в первую очередь назвали эмоциональное присутствие и участие в жизни ребёнка (по 35%). Далее приоритеты расходятся: матери ценят ежедневную вовлечённость и ответственность (30%), тогда как отцы чаще говорят о терпении, спокойствии и чувстве юмора (24%), а также о финансовой стабильности (21%).

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 3 по 10 июля 2025 года, охват составил 85 489 интернет-пользователей.