Вдова ошарашила народ заявлением у гроба Мороза

В Москве 16 июля простились с режиссером Юрием Морозом. Кинодеятеля похоронили в одной могиле с его первой женой Мариной Левтовой. Это была последняя воля самого Мороза, вдова Виктория Исакова не стала ее нарушать.

Прощание с Юрием Павловичем прошло в Большом зале ЦКБ 1. Одной из первых на траурную церемонию приехала Исакова. Многих поразило, что Виктория встречала пришедших на панихиду с улыбкой на лице. Подойдя к очередным знакомым актриса и вовсе ошарашила фразой: "Какой повод у нас хороший встретиться!".

При этом глаза она прятала за темными очками, выглядела осунувшейся и истощенной. Горькие шутки и улыбку вдова выдавливала через силу. Свое поведение Исакова объяснила желанием проститься с любимым без истерик, пишет Woman.ru.

"Спасибо, что не льете слезы и не устраиваете истерики. Давайте простимся легко и светло. Так, как Юра жил. Все самое страшное уже случилось", — сказала Виктория Исакова собравшимся.

Напомним, Юрий Мороз скончался 14 июля. Режиссер несколько лет боролся с раком, он тщательно скрывал свой диагноз, о болезни знали только самые близкие. Рак поджелудочной железы медики диагностировали Морозу в декабре 2023 года, а к лету 2025-го его состояние ухудшилось настолько, что он передвигался на инвалидной коляске.