Стало известно, что роднит русских и северокорейцев

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ен Ун рассказал, чем похожи жители КНДР и России. Об этом сообщает News.ru.

По словам эксперта, северокорейцы и русские имеют общую черту — они никогда не сдаются. Это касается и отказа в сдаче в плен, поскольку представители обоих народов считают недопустимым для себя подобный позор.

«Мы — люди, которые могут пожертвовать собой ради спасения других. Как они говорят: я лучше буду сидеть полуголодный, но не стану прислуживать кому-то, не пойду против совести», — сказал Ким Ен Ун.

Он добавил, что из-за международных санкций против КНДР в России долго размышляли, можно ли сотрудничать с республикой в тех областях, которые не затронуты ограничениями. В результате, уже в июле в Пхеньян полетят самолеты из РФ, а сейчас в Северную Корею следуют поезда из Москвы и Хабаровска.