В аэропорту забайкальского Краснокаменска открыли новый терминал

Терминал, рассчитанный на 50 пассажиров в час и обновленная взлетно-посадочная полоса появились в аэропорту города Краснокаменска Забайкальского края. Об этом сообщает правительство региона.

© Российская Газета

Красивое здание аэропорта построили за пару месяцев. Терминал возводился силами 15 регионов страны, откуда прибывали различные материалы.

Отремонтированная взлетно-посадочная полоса способна принимать самолеты АН-24, АН-26, АН-72 и ATR42/72. Ее длина 2100 метров, а ширина - 45 метров. Пока же в Краснокаменск летают только Ан-2 вместимостью до 20 пассажиров.

В Краснокаменске живут более 50 тысяч человек. Это второй по величине город Забайкалья. Здесь находится крупнейшее в стране уранодобывающее предприятие.