Россияне назвали главное качество для хорошего отца

Эксперты медиахолдинга Rambler&Co опросили свыше 85 тыс. пользователей относительно того, какие ценности, по их мнению, должны быть у современных отцов. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

«На вопрос о том, что делает мужчину хорошим отцом, обе группы (отцы и матери. — RT) в первую очередь назвали эмоциональное присутствие и участие в жизни ребёнка (по 35%)», — отмечено в исследовании.

Далее приоритеты расходятся, отметили организаторы опроса.

«Матери ценят ежедневную вовлечённость и ответственность (30%), тогда как отцы чаще говорят о терпении, спокойствии и чувстве юмора (24%), а также о финансовой стабильности (21%)», — рассказали они.

Главным препятствием для более активного участия мужчин в воспитании детей обе группы называют рабочую нагрузку — 32% отцов и 18% матерей отметили этот фактор, заметили эксперты.

«Интересно, что 59% матерей уверены: ничто не мешает — главное, чтобы было желание. Среди отцов такой оптимизм разделяют чуть реже — 55%», — указано в результатах опроса.

Ранее в России предложили создать курсы для молодых отцов.