В России предложили сократить срок школьного обучения

В России целесообразно сократить продолжительность обучения в школе на год — перейти с нынешней системы девяти- и одиннадцатилетнего образования на восьми- и десятилетнюю. Такую инициативу озвучили в Общественной палате.

Глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко связал это предложение с решением демографической проблемы. Он напомнил, что повышение возраста вступления в брак и рождения детей связано с увеличением периода социального взросления.

Сейчас, как пояснил Рыбальченко, специалист тратит на обучение 11 лет в школе, четыре года в бакалавриате и еще два — в магистратуре, что в совокупности составляет 17 лет. Еще около трех лет он адаптируется на работе. В итоге лишь к 27 годам человек задумывается о создании семьи.

Если же сократить учебный процесс до 15 лет — 10 лет в школе и пять лет специалитета — тогда "человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше", цитирует эксперта ТАСС.

10 июля глава государства Владимир Путин провел совещание по вопросам образования, на котором вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что образование — это и обучение, и воспитание. России удалось войти в десятку стран мира по качеству образования с показателем 8,3, невзирая на высочайшую конкуренцию в этой сфере.

Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования

Тем временем в России готовятся к запуску масштабной реформы системы высшего образования. После отказа от Болонской системы российские высшие учебные заведения готовятся перейти на двухуровневую систему с аспирантурой. Массовый запуск этой системы произойдет в 2027-2028 учебном году.