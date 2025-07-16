Ефремов может впервые появиться на публике после освобождения по УДО

17 июля пройдет прощание с режиссером Александром Миттой, ушедшим из жизни в возрасте 93 лет. Траурную церемонию собирается посетить недавно освободившийся по УДО актер Михаил Ефремов.

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Как сообщили Kp.ru, Ефремов всегда ценил актерский талант Митты и собирается проводить его в последний путь. По данным источников издания, Михаил планирует прийти на церемонию прощания, но не хочет повышенного к себе внимания прессы — из-за этого он может воздержаться от посещения траурного мероприятия.

Митту и Ефремова связывали теплые отношения. В 2020 году Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения стал виновником смертельного ДТП в Москве. Тогда режиссер выразил соболезнования родственникам погибшего и поддержал актера, отметив, что авария с его участием «это случайность».

Александр ценил и актерский талант Михаила: он позвал Ефремова сняться в своем сериале «Граница. Таежный роман».

Напомним, Александр Митта умер на 93-м году жизни 14 июля. Режиссер последние годы жизни боролся с раком почки и находился в хосписе. Последний раз его госпитализировали 30 июня — тогда врачи диагностировали у Митты состояние сопора — угнетение сознания, характеризующееся глубоким сном.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов посещает театры и готовится к роли злодея после УДО.