Путин выразил соболезнования родным и близким Митты
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким кинорежиссёра, народного артиста России Александра Митты.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Александр Наумович был выдающимся режиссёром, сценаристом, человеком щедрого и самобытного дарования», — подчеркнул президент.
На 93-м году жизни скончался кинорежиссёр, народный артист России Александр Митта.
Народного артиста России кинорежиссёра Александра Митту похоронят 17 июля рядом с супругой.