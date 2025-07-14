Путин выразил соболезнования родным и близким Митты

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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким кинорежиссёра, народного артиста России Александра Митты.

Путин выразил соболезнования родным и близким Митты
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Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Александр Наумович был выдающимся режиссёром, сценаристом, человеком щедрого и самобытного дарования», — подчеркнул президент.

На 93-м году жизни скончался кинорежиссёр, народный артист России Александр Митта.

Народного артиста России кинорежиссёра Александра Митту похоронят 17 июля рядом с супругой.