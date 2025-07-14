Названы дата и место похорон режиссера «Каменской» и «Содержанок»

Режиссер Юрий Мороз будет похоронен 16 июля на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Других подробностей собеседник агентство не сообщил.

О смерти Мороза 69-м году жизни от рака поджелудочной железы стало известно 14 июля. По данным Mash, режиссер боролся с онкологическим заболеванием с 2023 года.

Юрий Мороз родился в 1956 году в Краснодоне. В 1979-м он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988-м — режиссерский факультет ВГИКа. Дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Широкую известность ему принесла одна из главных ролей в фильме Светланы Дружининой «Принцесса цирка». Также он снялся в «Тайне «Черных дроздов»», «Визите к Минотавру» и «Лермонтове».

В 1990-е годы Мороз стал режиссером. Он создал такие сериалы, как «Братья Карамазовы», «Пелагия и белый бульдог», «Угрюм-река», «Мосгаз. Дело № 5: Операция «Сатана» и многие другие.