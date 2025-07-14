Ураганный ветер и ливень на дороге в Подмосковье попали на видео

В Подмосковье начался сильный ураганный ветер, который стал угрозой для местных водителей. Видео с непогодой публикуют местные жители.

Судя по кадрам, дождь и град практически стали «сметать» припаркованные автомобили. Автор видео утверждает, что ролик был снят в 15 минутах от Химок.

До этого сотрудники МЧС РФ начали эвакуацию жителей села Маккавеево в Забайкальском крае, где из-за подъема уровня воды в реке Унгур затопило 15 приусадебных участков. На помощь гражданам направили 30 спасателей и восемь единиц техники, включая плавательные средства. Кроме того, на месте был развернут оперативный штаб.

Также на прошедших выходных затопленный МКАД сняли на видео после ливня в Москве.