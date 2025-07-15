Озвучены детали похорон известного режиссера Мороза

Известный режиссёр Юрий Мороз в возрасте 68 лет скончался 14 июля от онкологии. В 2023 году ему поставили диагноз рак поджелудочной железы. Полтора года Юрий Павлович лечился, но коварный недуг оказался сильнее.

Такое же сообщение появилось и на странице дочери режиссера Дарьи Мороз. Виктория и Дарья сообщили о том, что панихида состоится 16 июля в Большом Траурном зале ЦКБ 1 в 10.00. Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в 12.30 только для родных и близких.

Незадолго до смерти Юрию Морозу был присвоен паллиативный статус, сообщает КП.

Чуть раньше стало известно о смерти кинорежиссера Александра Митты.