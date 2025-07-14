В России жестко отреагировали о перекрытии дороги в Москве из-за намаза

Перекрытие дороги на выезде с проспекта Дорохова в Москве из-за намаза — позорище и провокация. Так о случившемся высказался в Telegram член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Как заявил Кабанов, он видит в искусственно созданном на дороге транспортном коллапсе массовые противоправные «действия по всем признакам явно приезжих мигрантов». Общественник подчеркнул, что бездействие официальных органов власти даст толчок для «еще большего беспредела».

«Дай им палец, они всю руку откусят — это универсальный закон. То, что в пятницу произошло на улице Генерала Дорохова — это не просто позорище, это еще и дискредитация власти», — жестко отреагировал Кабанов.

О гигантской пробке из-за намаза сообщалось ранее в понедельник, 14 июля. Также стало известно, что, предположительно, мигранты перекрыли дорогу военному транспорту с грузом для солдат.