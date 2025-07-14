Смерть Старовойта обрастает новыми подробностями

Экс-глава Минтранспорта РФ Роман Старовойт мог успеть расписаться со своей помощницей Полиной Корнеевой (настоящее имя —Полина Копылова) в последние месяцы перед смертью, пишет портал «СтарХит».

По данным портала, на похоронах министра, которые прошли на Смоленском кладбище Петербурга, все внимание было приковано к его любимой женщине Полине Корнеевой.

СМИ называли ее помощницей, любовницей, первой леди Курска. Вместе с тем, заметили журналисты, молодая женщина вполне могла быть законной супругой высокопоставленного чиновника.

Восстановлена картина суицида экс-министра транспорта Старовойта

С другой стороны, в официальной биографии Старовойта значится один брак — со Светланой Загуменновой, которая родила ему дочерей Ангелину и Анастасию. В 2021 году супруги развелись.

Экс-министр и его возлюбленная не афишировали отношения — широкая публика узнала о молодой брюнетке только 7 июля, когда Роман Старовойт совершил суицид в парке Малевича. На опознание его тела приехала именно Корнеева, а не охранники, сотрудники Минтранса или бывшая супруга.

«Она также работала у Старовойта помощницей, когда он возглавлял Министерство транспорта, но вскоре ушла. Говорят, это связано как раз со свадьбой. По закону госслужащим нельзя работать с родственниками в одном ведомстве и находиться друг у друга в подчинении», — отметили источники.

Напомним, 7 июля президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса РФ. В тот же день тело Старовойта было найдено неподалеку от парка в Одинцово. Официальная версия — самоубийство.

У экс-министра осталось две дочери, которые плакали на его похоронах и называли «папулечка». На похоронах они подошли к Полине, тёпло обняли ее, о чём-то тихо переговариваясь.