14 июля на 93-м году жизни скончался российский актер и режиссер Александр Митта. Журналисты выяснили, какое наследство осталось после народного артиста России.

Первая квартира у артиста появилась в 35 лет — она находилась на столичной улице Удальцова. На данный момент стоимость квадратного метра там стартует от 450 тысяч рублей, трехкомнатная квартира стоит примерно 25-30 миллионов рублей.

Кроме того, Митта числился владельцем квартиры студии рядом с Библиотекой им. Ленина. Также актер жил в квартире-студии и на Малой Грузинской улице.

Сейчас стоимость одного квадратного метра на Малой Грузинской стартует от 550 тысяч рублей. Однокомнатная квартира обойдется почти в 30 миллионов рублей.

В одном из интервью режиссер говорил и о загородном доме. Он отмечал, что на одном этаже дома было большое помещение, чтобы жить, на другом — чтобы работать.

По закону наследниками первой очереди являются биологические или усыновленные дети, супруг и родители. У Митты был сын Евгений, который и будет единственным наследником.

Также у артиста есть двое внуков – 23-летняя Ева и 20-летний Александр, уточнили в издании «Аргументы и факты».

Вероятной причиной смерти режиссера Александра Митты стал рак почки. Последние дни жизни народный артист проходил паллиативное лечение и находился в хосписе.