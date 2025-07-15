Стало известно, какое наследство осталось после смерти Александра Митты

Единственным наследником скончавшегося режиссёра Александра Митты стал его сын Евгений. Какое имущество кинематографиста может перейти к наследнику, выяснил aif.ru.

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Ранее в беседах с журналистами Александр Митта упоминал, что его первая собственная квартира в столичном доме на улице Удальцова появилась у него в возрасте 35 лет. В настоящее время рыночная стоимость квадратного метра в этом районе достигает 450 тысяч рублей, а приобретение трёхкомнатного жилья потребует порядка 25-30 миллионов рублей.

Кроме того, у мастера экрана имелась квартира-студия на Малой Грузинской улице, в знаменитом Доме художников. Помощь в её получении режиссеру оказал его друг Владимир Высоцкий. Текущая цена за квадратный метр в этом здании начинается от 550 тысяч рублей. Однокомнатная квартира площадью приблизительно 50 квадратов оценивается в 30 миллионов рублей, установило издание. Александр Митта также в разное время упоминал о наличии у него загородной недвижимости.

Помимо объектов недвижимости, наследнику перейдут права на творческое наследие, включая авторские права на знаменитые киноленты режиссёра, такие как «Экипаж» и «Гори, гори, моя звезда». Следует отметить, что основанная Александром Миттой в 2006 году киношкола продолжит функционировать в прежнем режиме.

Названа причина смерти режиссера Александра Митты

Евгений Митта, которому предстоит вступить в права наследования, пока воздерживается от комментариев по данному вопросу. В ближайшие месяцы ожидается процедура юридического оформления активов покойного режиссёра. Открытие наследственного дела возможно не ранее чем через полгода после его кончины.