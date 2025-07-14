Эксперт в сфере туризма Николай Мельник в разговоре с Рамблером ответил на вопрос о том, повлияет ли возобновление работы аэропорта в Геленджике на стоимость отдыха в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что аэропорт Геленджика завершил подготовку к приему воздушных судов после отмены ограничений Росавиации. По словам генерального директора авиагавани Ивана Таранченко, инфраструктура проверена на соответствие требованиям безопасности, а все рейсы будут обслуживаться в новом терминале, открытом в феврале 2022 года. Авиакомпании планируют возобновить регулярные рейсы в Геленджик с 18 июля.

Возобновление работы аэропорта в Геленджике не приведет к снижению цен на путевки на юг России, считает специалист.

Транспортная доступность региона становится выше, и это приятный бонус. Это стимулирует туристический поток. Это стимулирует отдыхающих выкупать те объекты, которые находятся ближе к Геленджику. Но российский сегмент, как правило, нечасто бронируется пакетом. Вопросами авиаперелетов российские потребители любят заниматься самостоятельно, зачастую они отдельно покупают билеты и отдельно оплачивают проживание. Поэтому говорить о том, что возобновление рейсов в Геленджик приведет к снижению стоимости отдыха на юге России, нельзя. Спрос на отдых в регионе остается высоким, и этот спрос формирует предложение. Объекты в Геленджике и до открытия аэропорта пользовались популярностью у туристов. А поскольку там и так все хорошо покупают, то никакого смысла снижать цены нет. Это правило экономики. Кроме того, нужно отметить, что к середине лета многие граждане уже забронировали туры, которые не могут отменить. Поэтому сейчас туристы массово не перекинуться на Геленджик. А цены на отдых в регионе не изменятся, они останутся на том же уровне, что и сейчас. Открытие аэропорта на них не повлияет. Николай Мельник Эксперт по внутреннему и выездному туризму

Самым востребованным направлением для летнего отдыха в России остается Сочи, добавил эксперт.

«Большим спросом, в частности, пользуется курорт «Красная поляна» - несмотря на то, что он не находится рядом с морем. Помимо россиян, «Красную поляну» посещает огромное количество граждан арабских стран. Они приезжают туда семьями по десять-двенадцать человек и бронируют апартаменты на срок до двух недель. То есть в летний период арабы едут на «Красную поляну». Поэтому спрос на Сочи остается огромным. И цены там существенно выросли – минимум на 35% по сравнению с прошлым годом. И самая здравая альтернатива Сочи в плане стоимости – это Крым. Там цены не повышали. Кроме того, в большинстве объектов размещения есть свободные места, даже на ближайшие даты. Поэтому в Крыму сейчас можно выбрать для себя хороший отдых. А в Сочи нужно будет переплачивать», - сказал он.

Ранее мошенники стали предлагать туристам фейковые авиабилеты в Геленджик.