Назван неожиданный метод решения демографического кризиса

Политолог Глеб Кузнецов высказался о возможности решения демографического кризиса биотехнологическими способами, в том числе и искусственной маткой. В своем Telegram-канале он объяснил, почему подобные предложения встречают резкую критику, а также назвал сценарии, при которых все может измениться.

В одной из прошлых публикаций Кузнецов отметил, что традиционные подходы государств к демографической ситуации не решают проблему, в том числе и политика социальной поддержки семей. Политолог заявил, что приходит время радикальных решений, в том числе и технологических, вроде разработки искусственной матки — текущие темпы ее разработки эксперт назвал недостаточными.

В новом посте Кузнецов отметил, что его слова критиковали с различных позиций. По его мнению, технологии искусственного материнства остаются прямо табуированными, поскольку «нормальная» институциональная эволюция идет в сторону усложнения и расширения уже существующих механизмов, а не замены их на более эффективные. Для этого есть множество причин. В частности, демографическая политика породила индустрию — от существующей системы зависят миллионы рабочих мест.

«Каждый новый провал традиционной демографической политики парадоксальным образом укрепляет ее. Не работают выплаты и пособия? — увеличить. Любая неудача интерпретируется как недостаток ресурсов, а не как фундаментальная недостаточность подхода», — заметил политолог.

Кроме того, экспертное сообщество в вопросах демографии выступает «единым фронтом». По мнению Кузнецова, исследователям, ученым и социологам будет крайне сложно признать эффективность радикально иных решений, поскольку это означает «расписаться в собственной бесполезности». Также с текущим подходом связаны и политики, для которых семья и дети — «беспроигрышная тема». Против выступают и «моральные предприниматели», которые критикуют биотехнологические методы с точки зрения традиций, религии и устоев.

«Мы имеем дело с "идеальным штормом": бюрократическая инерция плюс экспертное сопротивление плюс политические риски плюс моральные возражения плюс международный консенсус "против". И все это при отсутствии острого ощущения кризиса. Ну будет нас в два раза меньше через 100 лет, но мы то – получающие зарплату сегодня – до этого не доживем», — продолжил политолог.

Вместе с тем Кузнецов обозначил и возможные сценарии прорыва. Например, катастрофический кризис, когда фертильность повсеместно упадет до критических значений. Или технологические новшества в одной из стран, которые заставят остальные догонять и преломлять внутреннее сопротивление.

Также не исключены изменения и при смене поколений элит. Людям будущего будет легче мыслить технологическими решениями. По мнению политолога, им будет проще представить искусственную матку, чем увеличение "вознаграждений за рождение ребенка".