Стала известна причина смерти режиссера Юрия Мороза

Вероятной причиной смерти режиссера и продюсера Юрия Мороза стал рак поджелудочной железы. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, незадолго до смерти медики присвоили режиссеру паллиативный статус.

Мороз боролся с онкологией с 2023 года, передает Telegram-канал.

О смерти Юрия Мороза стало 14 июля. Об этом сообщили на телеканале «Россия-Культура» со ссылкой на актера Дмитрия Харатьяна.

Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне, тогда входившем в состав Украинской ССР. Он окончил Школу-студию МХАТ, а затем — режиссерский факультет ВГИКа в 1988 году. С 1979 по 1987 год служил в театре Ленком.

Актерский дебют артиста в кино состоялся в исторических фильмах «Юность Петра» и «В начале славных дел» режиссера Сергея Герасимова. Популярность ему принесла роль Тони в мюзикле «Принцесса цирка».

Режиссер возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов. Он был женат на актрисе Виктории Исаковой. От первого брака с Мариной Левтовой у него есть дочь — актриса Дарья Мороз. Также он был крестным отцом сына Дмитрия Харатьяна.