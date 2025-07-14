Миткова прокомментировала сообщение о своей госпитализации

Телеведущая Татьяна Миткова сообщила, что слухи о ее экстренной госпитализации не соответствуют действительности, и подчеркнула, что находится на рабочей встрече.

Информация о госпитализации известной российской телеведущей Татьяны Митковой, распространенная сегодня некоторыми Telegram-каналами, не подтвердилась, передает НТВ.

«Нахожусь сейчас на рабочей встрече. Раздосадована. Опровергаю», – заявила Миткова.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что телеведущую экстренно госпитализировали в Москве из-за ухудшения состояния, связанного якобы с онкологическим заболеванием и слабым иммунитетом, передает Lenta.Ru.

Источники указывали, что врачи якобы провели консилиум и приняли решение продолжить химиотерапию.