Умер кинорежиссер и продюсер Юрий Мороз

Российский режиссер, сценарист и продюсер Юрий Мороз умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщает телеканал «Россия-Культура» со ссылкой на слова актера Дмитрия Харатьяна.

Причина смерти режиссера пока не уточняется.

«Скончался Юрий Мороз — российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Сообщил нам актер Дмитрий Харатьян», — сообщает телеканал.

Первой работой Мороза в кино стала дилогия Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Однако наибольшую известность ему принесла роль в мюзикле «Принцесса цирка», а также сериал «Каменская» — Мороз выступил в качестве режиссера первых трех сезонов.