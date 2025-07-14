Опубликованы кадры из дома «поворинского маньяка»

Telegram-канал SHOT опубликовал видео, снятое в доме «поворинского маньяка» Владимира Ретунского. Корреспонденты канала побеседовали с 75-летним Ретунским и выяснили, что после выхода из тюрьмы он живет в ветхом доме, доставшемся ему от родителей.

Ретунский был осужден за восемь изнасилований и убийств в 1990–1996 годах на территориях Воронежской и Волгоградской областей. Его жертвами становились девушки в возрасте от 14 до 23 лет.

К моменту вынесения приговора в России был объявлен мораторий на смертную казнь. Пожизненное заключение еще введено не было, поэтому Ретунского приговорили к 15 годам заключения. В 2012 году он вышел на свободу.

Как отмечает SHOT, когда маньяка искали, никто не мог подумать, что им окажется Ретунский - «обаятельный водитель, семьянин и любящий отец».

Поймать маньяка удалось благодаря одной детали. Убив одну из своих жертв, студентку Оксану Ивакину, Ретунский отдал ее щенка ротвейлера своему пасынку. Эта порода редко встречалась в 90-х в маленьких городах и вывела правоохранителей на Ретунского. Позже на следственных экспериментах маньяк показал, где были закопаны тела его жертв.

В беседе с SHOT Ретунский пожаловался на повышенное внимание к себе.

«Камни мне в окна кидают, провоцируют, чтобы ответил и обратно в тюрьму сел. По улицам лишний раз не хожу, только вот в магазин, если надо, - узнают, пальцами тычут, неприятно», - заявил он.

По данным SHOT, уезжать из Поворино Ретунский не планирует. Канал выяснил, что у него есть 62-летняя «возлюбленная, с которой он периодически проводит время».

По информации РИА Новости, в 1990-1997 годах в Поворинском районе пропали 13 девушек. Судьба пятерых из них неизвестна до сих пор. В соседних районах исчезли еще не менее десяти молодых женщин.