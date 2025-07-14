Умер режиссер Александр Митта

О смерти прославленного российского режиссера Александра Митты сообщила его коллега Валерия Гай Германика. В своем официальном телеграм-канале она выложила скриншот поста сына Александра Митты Евгения, который написал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Фейсбук":

"Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим".

Отметим, что в последнее время Александр Митта боролся с онкологическим заболеванием. В середине ноября 2024 года у режиссера обнаружили злокачественную опухоль в почке. Ему присвоили паллиативный статус.