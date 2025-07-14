В Госдуме разработали законопроект о «крестопаде»

Депутаты Госдумы разработали законопроект о «крестопаде», который предполагает запрет на изображение храмов без крестов. Он уже готов к финальным чтениям, пишут «Известия».

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Уточняется, что нововведение не коснется кино- и фотохроники, однако случаев, когда изображения храмов с крестами может повлечь их осквернение, в частности, на напольных ковриках или сиденьях в общественном транспорте. Отправной точкой для работы над законопроектом стали обращения граждан о том, что православные кресты «затирают» в СМИ и рекламе, подчеркивают депутаты.

Согласно готовящимся поправкам, религиозные объекты без символики, в частности храмы без крестов, можно будет изображать, «если воспроизводятся исторические изображения с указанием на соответствующий период времени» и при условии, что в тот период эти символы на строении отсутствовали. Помимо этого, есть и еще одно исключение — на тот случай, когда «воспроизведение религиозных символов влечет за собой их осквернение».

При этом парламентарии уверяют, что закон в этом смысле «обратной силы не имеет». Это значит, что если в каком-то художественном произведении, например, в фильме, не было креста, то закон не сможет быть применен по отношению к тому, что уже произошло.

В мае 2025 года стало известно, что в Госдуме подготовят закон против крестопадов. В качестве обоснования инициативы указывались факты замыливания религиозных символов, о чем заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.