Украинцам закроют въезд в Россию на срок до 50 лет

Погранслужба начала выносить запреты на въезд в Россию украинцам, которые ранее получили отказ в допуске на территорию страны при прохождении контроля и проверок в столичном аэропорту Шереметьево. Ограничения вводятся на срок от 20 до 50 лет, передает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Обычно украинцев не допускали в Россию из-за обнаруженных в смартфонах доказательствах их связи с Вооруженными силами республики (ВСУ), спецслужбами, отрицательного отношения к спецоперации (СВО) или Российской Федерации.

Въезд в Россию по QR-коду введут для граждан ряда стран

С октября 2023 года граждане Украины могут оказаться в РФ только через аэропорт Шереметьево, где их подвергают тщательным проверкам. Большинство украинцев успешно проходит контроль.

Ранее погранслужбы дважды не пустили в Россию украинца, в телефоне которого нашли контакты сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины. Он попытался оспорить решение в суде, но безуспешно.