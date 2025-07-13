«Ведьмы»: Милонов призвал запретить показывать бездетных женщин в фильмах

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в воскресенье, 13 июля, заявил, что российская молодежь стала позднее заключать брак из-за «чудовищной инфантильности». Он высказал мнение, что на желание обрести семью также влияют образы состоятельных и бездетных женщин в кино, и предложил запретить их демонстрацию.

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— <...> часто мы видим какую-нибудь ведьму, которой под 40 лет, детей нет, но она якобы бизнесвумен, вот такая вся эффективная и деловая. И в могилу она со своими деньгами, кстати, и ляжет потом, только они ей не пригодятся. <...> Надо запретить всех этих бездетных женщин показывать в фильмах, — заявил парламентарий.

Он сравнил свою инициативу с уже существующими запретами на показ в фильмах обнаженных или курящих людей, передает Gazeta.ru.

23 января Милонов высказался, что трансляцию турецких сериалов нужно строго регулировать, а производство их отечественных аналогов — приравнивать к госизмене. Он объяснил, что в подобных лентах героини влюбляются в «идеальных» иностранцев, выбирая их вместо русских мужчин. Парламентарий назвал подобную тенденцию попыткой выставить представителей НАТО как более положительных персонажей в сравнении с российскими мужчинами.