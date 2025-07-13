Названа причина вспышки кишечной инфекции в Дагестане

Причина вспышки кишечной инфекции в Магарамкентском районе (Дагестан) установлена – возбудитель, как информирует пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, выявлен в воде из разводящей сети, а также у заболевших и контактных лиц.

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С 7 июля в указанном районе республики регистрируют случаи кишечной инфекции среди сельчан. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. Все отравившиеся, как выявило следствие, пили воду, которая подается в дома по водопроводным линиям. Был задержан руководитель муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство".

«Возбудитель инфекции выделен из воды в разводящей сети, - установило причинно-следственную связь Управление Роспотребнадзора. - От больных и от контактных лиц».

Причиной аварии стал участок водовода от Джепельского источника до села Гиляр. Распространению инфекции способствовали отсутствие водоподготовки, несвоевременная регистрация аварий на указанном водоводе, а также недостаточное информирование органов Роспотребнадзора.