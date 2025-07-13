Роспотребнадзор сделал заявление о массовом отравлении в Дагестане

Массовые случаи кишечной инфекции в Магарамкентском районе Дагестана обусловлены возбудителем, попавшим в водопроводную воду. Ее подавали потребителям без соответствующей подготовки. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по республике.

Эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования показали, что местом аварии стал участок водовода от Джепельского водоисточника до села Гиляр.

«Установлена причинно-следственная связь заболеваемости в Магарамкентском районе с попаданием возбудителя инфекции в водопроводную воду, которая подавалась без водоподготовки», — заявили в ведомстве.

Инфекция распространилась из-за отсутствия водоподготовки, аварий на водоводе и неинформировании органов Роспотребнадзора.

Также оказалась нарушена санитарная зона водного источника, несоблюдение зон санитарного разрыва на магистральных водоводах. По линии трассировки труб были возведены различные частные здания и сооружения.

Ранее в Магарамкентском районе было зарегистрировано 274 случаев гастроэнтерита, из них 270 — у детей.