Друг Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего
Друг российского учёного и популярного телеведущего Николая Дроздова Константин Мирошник опроверг RT слухи о его госпитализации.
«Про операцию враньё, нет никакой операции», — сообщил он.
По словам Мирошника, у Дроздова были боли в суставе, в ноге — сейчас он проходит курс, состоящий из десяти уколов.
Друг телеведущего подчеркнул, что это не экстренная госпитализация — эти уколы ему делали и раньше.
Жена учёного Татьяна сообщила RT, что он уже находится дома.
В конце июня Николай Дроздов отмечал своё 88-летие.