Друг Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего

Друг российского учёного и популярного телеведущего Николая Дроздова Константин Мирошник опроверг RT слухи о его госпитализации.

«Про операцию враньё, нет никакой операции», — сообщил он.

По словам Мирошника, у Дроздова были боли в суставе, в ноге — сейчас он проходит курс, состоящий из десяти уколов.

Друг телеведущего подчеркнул, что это не экстренная госпитализация — эти уколы ему делали и раньше.

Жена учёного Татьяна сообщила RT, что он уже находится дома.

В конце июня Николай Дроздов отмечал своё 88-летие.