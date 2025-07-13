В Госдуме заявили о нехватке мест для романтических знакомств у молодежи

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила о нехватке мест для романтических знакомств у молодежи. Соответствующий комментарий публикует радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

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Так, политик призвала проработать вопрос создания таких площадок в реальности, а не в интернете, поскольку, по ее словам, молодым людям негде знакомиться.

«У нас нет сегодня мест, где бы ребята, которые окончили вуз, школу, диплом получили, где бы они могли познакомиться. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы такие площадки создать», — высказалась она.

Кроме того, Останина подчеркнула, что жителям страны сложно найти пару из-за «коммерческого» подхода к отношениям. «Люди стали другими, потому что трудно довериться человеку, который, встретив тебя, станцевав с тобой, сказал: "Я тебя люблю, давай женимся, ты в Москве, я у тебя пропишусь". Это обрело коммерческое, прагматичное начало как со стороны девушек, так и со стороны парней. Тут только одно — это вопросы воспитания и подготовленности к семейной жизни», — заключила председатель Госдумы.

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