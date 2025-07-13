Митта вторую неделю находится в больнице

Народный артист России и известный кинорежиссер Александр Митта вторую неделю находится на лечении в одной из московских больниц, рассказал помощник актера Геннадий Иванов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Журналисты отметили, что о состоянии здоровья режиссера и причинах госпитализации официальной информации не поступало. Медики продолжают следить за состоянием 92-летнего мастера.

«Он все еще в больнице. Еще не выписали», — уточнил Иванов.

Ранее сообщалось, что в начале июля врачи госпитализировали Митту в тяжелом состоянии — у него диагностировали воспаление легких.

Вместе с тем, позже сын кинорежиссера опровергнул эту информацию. Он уточнил, что журналисты нередко пишут об ухудшении здоровья его отца, но эти слухи не подтверждаются.

Его помощник, напротив, подтвердил сведения о госпитализации, но не посчитал нужным раскрыть причины, по которым врачи решили поместить режиссера в больницу.