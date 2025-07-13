Россиян предупредили об аресте за купальник

Граждан в купальных костюмах могут оштрафовать и даже арестовать, если они находятся в общественных местах вдалеке от водоемов. Об этом сообщил юрист Илья Русяев, пишет «Лента.ру».

Юрист рассказал, что человек, покинувший пляж и пришедший

в купальном костюме в какое-либо общественное место (городской парк, транспорт, улицы) нарушает закон. Демонстративное появление в купальнике и плавках в таких местах, особенно в присутствии детей, может повлечь административное наказание.

Если человек в пляжном костюме ведет себя вызывающе, нецензурно ругается и пристает к окружающим, его действия отнесут к мелкому хулиганству.

«Действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство», — сказал Русяев.

По его словам, в кодексе для «пляжных» нарушителей прописан штраф от 500 до 1 000 рублей, а за мелкое хулиганство могут арестовать на 15 суток.