МЧС: угроза атаки БПЛА объявлена в Самарской области

Беспилотная опасность была объявлена в Республике Мордовия. Об этом сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

"Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - сказано в публикации.

Незадолго до этого воздушную тревогу объявили в Тамбовской области. Вечером 12 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, поскольку силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в боевой готовности. Позже губернатор рассказал, что в одном из районов Воронежской области средства ПВО обнаружили и ликвидировали несколько беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал.