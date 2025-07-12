Башкирская пещера стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Наскальные рисунки башкирской пещеры Шульган-Таш включили в список наследия ЮНЕСКО, сообщила организация в соцсети Х (бывший Twitter; заблокирована в РФ).

"Наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш в Российской Федерации внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято на 47-й сессии Комитета всемирного наследия в Париже.

Пещера Шульган-Таш - самая крупная многоэтажная карстовая пещера на Южном Урале. В ней были обнаружены наскальные рисунки первобытного человека, которые были сделаны примерно 15-19 тысяч лет назад.