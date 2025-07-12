Отцом напавшего с молотком на девочек подростка оказался создатель ювелирного бренда

Журналисты Телеграм-канала "112" выяснили, что отцом 16-летнего подростка, который нанес зверские удары молотком девочкам в СНТ в районе Домодедово, оказался Марко Тумаш - создатель ювелирного бренда Marko.

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В сообщении говорится, что Марко Тумаш - это ученый-физик, специалист в области лазерной физики. Канал называет его известным в научном мире человеком.

Ранее главк МВД по Московской области сообщил о задержании 16-летнего подростка, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетних девочек в Домодедово.

Накануне он в районе СНТ «Рось-Борисово» недалеко от аэропорта Домодедово распылил газовый баллончик в сторону проходивших по дороге девочек 13 и 16 лет и нанес им удары молотком и железным прутом. Сейчас девочки находятся в реанимации. При этом выяснилось, что подросток не был знаком с пострадавшими.