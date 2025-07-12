Зоозащитники заявили о необходимости жестко регламентировать продажу кошек и собак

Разведение и продажу животных в России необходимо жестко регламентировать. Так считают зоозащитники, прокомментировавшие изменения, предложенные Минприроды, сообщает РЕН ТВ

В конце июня Минприроды опубликовало проект изменений в закон «Об ответственном обращении с животными». Он упорядочивает деятельность заводчиков породистых животных, в первую очередь, кошек и собак.

В зоозащитной среде многие требуют ужесточить подход к деятельности заводчиков и «разведенцев».

«Необходимо вводить лицензирование добросовестных заводчиков. А разведенцы — это люди, которые животных не любят, которые получают деньги на них», — заявила директор фонда защиты городских кошек «Котоспас» Анна Фельдман.

По ее словам, у «разведенцев» нет ни документов, ни родословных. При этом многие россияне ими не интересуются. В итоге «коммерция на животных» процветает, а измученных питомцев потом выбрасывают, и они попадают к волонтерам в «ужасном виде».

Подобный случай произошел в Сызрани, где «черные заводчики» продавали щенков китайской хохлатой породы. Щенков выбросили, когда стало понятно, что они не породистые. Их спасли волонтеры. Сейчас животные ждут новых хозяев в подмосковном приюте.

Еще один пункт в планах Минприроды – создание единых общероссийских союзов заводчиков для каждого вида. Такие союзы будут вести родословные книги, учет животных, обучать разведению чистопородных питомцев.

Пока непонятно, поможет ли эта мера. Например, владельцы зачастую бросают породистых собак, у которых «родословная хоть сейчас на выставку». Зоозащитники говорят, что и самих собаководов необходимо «регулировать» и требовать от них быть человечней.

Так, волонтер приюта «Дубовая роща» Евгения Ойкина рассказала, что хаски по имени Ели находится в приюте уже два года. Ее сдали хозяева, возможно, потому что собака «поет».

«Но это хаски. Им свойственно петь», — объяснила Ойкина.

Поправки Минприроды сейчас выставлены на суд общественности. Высказать свое мнение можно до 17 июля.