Блогершу, летавшую в закрытый аэропорт Ростова хотят допросить в Госдуме

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в субботу, 12 июля, заявил, что блогершу Марию Шалаеву, летавшую на военном борту в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону, необходимо допросить. Он отметил, что она может неосознанно разгласить информацию, которая способна принести пользу противнику.

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— Отличная наводка для военной контрразведки, которой даже не нужно искать, кого вызывать на допрос. Дамочка с говорящей фамилией рассекретилась сама, и теперь у нее следует выяснить, куда, с кем она летала, и на каких основаниях. Уверен, что без нарушений не обошлось, потому что гражданская авиация на Юг России, действительно, не летает, а блогерша вряд ли служит в российской армии, — сказал он.

Журавлев добавил, что девушку стоит подробно расспросить о том, что именно она видела во время поездки. По его мнению, не исключено, что она обладает данными, которые может случайно обнародовать в публичном пространстве. Парламентарий подчеркнул, что ситуация представляет интерес для специальных служб, передает «Газета.Ru».

Как проходил полет девушки, о чем она рассказывала в своих социальных сетях и что известно о ее возлюбленном — в материале «Вечерней Москвы».