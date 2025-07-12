МВД изменило порядок выдачи ветеранских удостоверений

Расширен перечень оснований для получения полицейскими статуса ветерана боевых действий: это отражение вооруженного вторжения на территорию России, провокаций на границе и в районах, прилегающих к зоне СВО, а также на территориях ведения боевых действий. Кроме того, местные органы МВД ежеквартально должны будут отчитываться в количестве выданных удостоверений. Такой проект ведомственного приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит общественное обсуждение.

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Уравняли с участниками СВО

МВД вносит поправки в порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий. Это связано с изменениями в Федеральный закон «О ветеранах», которые расширили перечень людей, имеющих право на этот статус. До принятия поправок полицейские, противостоявшие вторжению в Курскую область и на госгранице, считались участниками контртеррористической операции.

Теперь звание ветеранов получат все сотрудники МВД, кто отражал вооруженное вторжение на территорию России, на границе и регионах, прилегающих к зоне СВО, а также в районах ведения боевых действий. Касается это не только полицейских, но и федеральных государственных гражданских служащих, работников органов, организаций и подразделений МВД.

Для получения ветеранской «корочки» полицейские должны написать рапорт, а гражданские служащие — заявление, в которых, помимо персональных данных, указать сроки участия в боевых действиях или выполнения задач в ходе СВО.

К рапорту или заявлению прикладываются заверенные выписки из приказов (боевых распоряжений), справки командиров воинских частей, руководителей контртеррористических операций, подтверждающие даты и периоды выполнения боевых задач.

«Издание проекта приказа позволит оптимизировать служебную деятельность постоянно действующих комиссий, связанных с организацией работы по выдаче удостоверений ветерана боевых действий сотрудникам органов внутренних дел», — говорится в пояснительной записке к документу.

Дополнительная социальная защита

Выдачу ветеранских удостоверений будут строго контролировать. Так, приказ предписывает территориальным органам внутренних дел ежеквартально к 10-му числу месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в главное управление по работе с личным составом министерства сведения о количестве выданных «корочек».

Учет будет вестись отдельно по числу удостоверений, выданных выполнявшим задачи в ходе СВО с февраля 2022 года и тем, кто отражал вторжение на территорию России. По расчетам, количество сотрудников МВД, подпадающих под действие закона с 2022 года, составляет больше четырех тысяч человек.

«Статус ветерана боевых действий или инвалида вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания даст ребятам и их семьям дополнительную социальную защиту. Речь не только о пенсионных льготах, компенсации части оплаты услуг ЖКХ, ежегодно индексируемых выплатах, но и о более эффективной медицинской реабилитации», — ранее пояснял «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.