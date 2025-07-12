В РАЭК заявили, что арестованный Гребенников давно отстранен от работы в организации

Фигурант уголовного дела Сергей Гребенников фактически был отстранен от руководства Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) в январе 2025 года года, юридически он уволен решением общего собрания учредителей 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Там напомнили, что в июне был избран новый руководитель РАЭК Дмитрий Гуляев, и в его команду войдут молодые и амбициозные сотрудники, способные на профессиональном уровне представлять интересы отрасли.

«Обвинения в адрес бывшего руководителя РАЭК не имеют никакого отношения к новой команде Ассоциации и ее членам», — подчеркнули в РАЭК.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время новая команда Ассоциации проводит комплексный аудит работы организации.

10 июля РБК сообщал, что в Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте по делу о госизмене мужчины, чья фамилия и инициалы совпадают с именем Гребенникова. Первое заседание по нему прошло в тот же день в закрытом режиме. Суд арест санкционировал.

Журналисты также отмечали, что в мае Гребенникова приговорили к семи годам по статье о сбыте наркотиков. Источник «Газеты.Ru» заявлял, что у экс-главы РАЭК нашли два грамма мефедрона, что классифицируется как особо тяжкое преступление.