Девушка Дурова раскрыла секрет, как привлечь миллиардера

Блогер и криптокоуч Юлия Вавилова, девушка основателя Telegram Павла Дурова, рассказала, как привлечь в свою жизнь миллиардера. Об этом пишут «Аргументы и факты».

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По ее мнению, ключевым фактором является концентрация на собственном развитии и самосовершенствовании.

Вавилова заметила, что следует строить насыщенную и полноценную жизнь, в которой любовь будет не решением проблем, а приятным дополнением.

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Журналисты заметили, что блогеру 25 лет, она владеет английским, испанским и арабским языками и занимается переводами.

В 2024 году переводчица стала встречаться с 40-летним Дуровым. На фоне стресса с задержанием бизнесмена во Франции Юлия потеряла ребенка.