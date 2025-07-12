В Курской области в поселке Черемушки началось прощание с пятилетним мальчиком Толей, который при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж закрыл собой маму. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

На обнародованных кадрах можно увидеть отца мальчика, который громко плачет над телом сына.

По данным Telegram-канала РЕН ТВ, на прощание с мальчиком приехал врио губернатора региона Александр Хинштейн. Помимо этого, прощальную церемонию посетили военные и неравнодушные жители поселка.

Мама мальчика, погибшего при атаке ВСУ на Курск, старается не смотреть фото сына

Вечером 8 июля украинские военные с помощью беспилотников атаковали пляж «Городской» в Курске. По словам Хинштейна, ребенок закрыл собой маму при атаке украинского дрона. Мальчик получил ожоги более 30% тела и был эвакуирован на лечение в Москву, но не пережил транспортировку.

Позже Хинштейн сообщил, что жительница региона, которую спас погибший пятилетний сын Толя, находится в тяжелом состоянии. Хинштейн добавил, что власти возьмут на себя организацию и оплату похорон мальчика и еще двоих погибших на пляже.