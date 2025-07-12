Нина Останина сообщила о блокировке сайтов с объявлениями о продаже девственности

Генеральная прокуратура занялась подобными ресурсами после обращений «бдительных родителей» несовершеннолетних.

Об этом председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Есть же сайт, условно, «продам потерю девственности, 150 тысяч». И она полетела в Ставрополь для того, чтобы за 150 тысяч продать девственность взрослому мужчине. Мы уже с Генеральной прокуратурой этим занимаемся, сайты эти закрыли. Просто родители бдительные, которые выяснили у своей 13-летней дочери, куда она едет, и забили тревогу. Потом мы об этом узнали».

Ранее Нина Останина призвала не обвинять молодых женщин в плохой демографии.