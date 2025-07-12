Сын президента Азербайджана закрыл долги перед российской налоговой

Сын президента Азербайджана Гейдар Алиев погасил долги перед Налоговой службой в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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В материале отмечается, что мужчина с 2021 года не платил за свой особняк в элитном поселке «Сады Майендорф».

О том, что у сына азербайджанского лидера Ильхама Алиева есть долги перед налоговой, стало известно 2 июля. По данным Telegram-канала Mash, Гейдар Алиев задолжал 946 тыс. рублей за свой дом в Подмосковье. Площадь особняка составляет 1,6 тыс. квадратных метров, а его стоимость оценивается в $35 млн (около 2,7 млрд рублей).

Журналисты выяснили, что Налоговая служба в Московской области неоднократно обращалась в суд и получала приказ о взыскании долгов. Однако сын главы соседней республики закрыл долги только сейчас.

До этого «Газета.Ru» писала, что российские приставы разыскивают полного тезку Гейдара Алиева за неуплату налогов. На его имя были выписаны три приказа о взыскании налогов и сборов на суммы 45, 432 и 453 тыс. рублей и два исполнительных листа на госпошлины по 6,6 и 6,9 тыс. рублей.