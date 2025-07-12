Юбилей Петергофа отметят фестивалями и фейерверком

Со дня основания города Петергоф 12 июля 2025 года исполняется 320 лет. Эту юбилейную дату "царский пригород", являющийся ныне административным центром Петродворцового района, отмечает фестивалями и концертами. В конце дня в честь праздника будет произведен фейерверк.

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Как отметил в своем поздравлении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, "Петр I в 1705 году положил начало Петергофу, как грандиозному памятнику, прославляющему величие России". И уже в 1721 году в парке Петергофа забили знаменитые фонтаны, остающиеся главным символом Петергофа уже более трехсот лет.

"Трагической страницей в истории Петергофа стали годы Великой Отечественной войны, когда город был оккупирован, а его сокровища - разграблены. Благодаря подвигу ленинградских реставраторов ансамбль был возрожден и восхищает миллионы туристов со всего мира", - подчеркнул губернатор.

Сегодня Петергоф входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщили в администрации района, в программе сегодняшних торжеств в Петергофе - выступление финалистов Поэтического фестиваля, музыкально-исторический фестиваль "Петров двор" и многие другие события.

На главной площадке праздника (площадь Жертв Революции - Лихардовская ул.) с 13 часов будут работать интерактивные игровые зоны, выступят цирковые артисты, детские и творческих коллективы и исполнители Петергофа.

Также состоится торжественная церемония вручения знака "Почетный житель муниципального образования город Петергоф".

В период с 17:50 до 22:56 на главной площадке пройдет концерт артистов и звезд эстрады, завершением которого станет праздничный фейерверк.