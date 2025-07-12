В Артеке показали фото с поздравлением Кравцова без ошибок в тексте
В детском лагере «Артек» показали настоящее фото с поздравлением министра просвещения России Сергея Кравцова без ошибок в тексте.
Как передаёт РИА Новости, снимок с поздравлением Кравцова действительно находится в галерее поздравлений Артеку.
На этом фото ошибки в слове «праздник» нет.
«С праздником, дорогой Артек, с юбилеем», — написано на фотокарточке.
Ранее в интернете появился снимок якобы его поздравления, но с ошибкой — Кравцов назвал это фейком.