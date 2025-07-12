Россия и КНДР возобновят морское сообщение

Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) готовы возобновить морское сообщение между странами. О соответствующих планах министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Вонсане, передает ТАСС.

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Как напомнил глава российского МИД, авиасообщение между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном уже восстановлено, на повестке дня стоит вопрос его расширения. Вслед за этим планируется наладить морское сообщение, а также паромное — такое развитие событий Лавров считает вполне реальным.

«Мы движемся к тому, чтобы активнее вовлекать в наше стратегическое партнерство и союзничество регионы обеих стран», — отметил министр иностранных дел.

Эти действия, как рассказал Лавров, поспособствуют укреплению коммуникации между гражданами РФ и Северной Кореи, прежде всего в приграничных регионах Дальнего Востока.

«Был перерыв в контактах, связанный с пандемией, сейчас остаются еще определенные ограничения в силу последствий коронавируса. Но я убежден, что в самое ближайшее время эти ограничения будут постепенно сниматься», — заявил он.

Помимо этого, министр выразил надежду на развитие двустороннего туризма.

Ранее Лавров подтвердил, что КНДР поддерживает все цели специальной военной операции (СВО). Он добавил, что северокорейская сторона сама выступила с инициативой оказать военную помощь в освобождении Курской области.